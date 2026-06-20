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Nächtlicher Unfall in Bozen

Crash zwischen Motorrad und Pkw fordert Schwerverletzten

Samstag, 20. Juni 2026 | 07:56 Uhr
Rauchfang im Zuge von Umbauarbeiten blockiert feuerwehr sym
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: mk

Bozen – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend auf der Reschenbrücke in Bozen.

Kurz vor 22.00 Uhr prallten ein Motorrad und ein Personenkraftwagen zusammen. Der Lenker des Motorrades stürzte in Folge und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte vom Roten Kreuz in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen leuchteten die Unfallstelle aus und sicherte diese ab. Die Stadtpolizei von Bozen wurde hingegen mit den Unfallerhebungen betraut.

Bezirk: Bozen

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