Dachstuhlbrand in Dorf Tirol

Dorf Tirol – In einem Wohnhaus in Dorf Tirol ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Dachstuhlbrand ausgebrochen.

Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung stehen derzeit im Großeinsatz. Sie sind darum bemüht, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Dorf Tirol wurden auch die Feuerwehren von Zenoberg, Gratsch und Meran sowie das Weiße Kreuz alarmiert. Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten, die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.