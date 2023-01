Dachstuhlbrand in Montan

Montan – Im Südtiroler Unterland sind die Feuerwehren am Donnerstag zu einem Brandeinsatz ausgerückt. In Pinzon bei Montan ist gegen 9.30 Uhr ein Dachstuhl in Brand geraten. Betroffen war der Dachstuhl eines Hofes neben der Kellerei Franz Haas.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montan und Umgebung sowie das Weiße Kreuz.

Die Wehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung unterbinden. Nachlöscharbeiten waren nötig.