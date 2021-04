Dachstuhlbrand in Oberrasen

Oberrasen – In Oberrasen geriet am späten Donnerstagnachmittag ein Dachstuhl in Brand. Um 17.30 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Dank des schnellen Einsatzes der Wehrleute mehrerer Freiwilliger Feuerwehren gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Oberrasen, von Niederrasen und von Oberolang mit Drehleiter. Zudem waren die Carabinieri sowie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes im Einsatz.