Das besorgt Quästor Paolo Sartori gerade sehr

Von: luk

Bozen – In der vergangenen Woche wurden die Einsatzkräfte der Staatspolizei innerhalb weniger Stunden zu zwei Diebstählen im Supermarkt Eurospin in der Rittnerstraße gerufen. Beide Vorfälle ereigneten sich am selben Tag und führten zur Anzeige von insgesamt vier Personen, allesamt bereits polizeibekannt.

Am Vormittag alarmierten Mitarbeiter des Supermarkts die Ordnungshüter, nachdem sie über die Überwachungskameras zwei Männer beobachtet hatten, die verdächtig durch die Gänge streiften und Waren unter ihrer Kleidung versteckten. Die Exekutivbeamten der Staatspolizei trafen rechtzeitig ein und konnten die Verdächtigen an der Ausgangskasse abfangen. Die gestohlenen Waren wurden sichergestellt und dem Filialleiter zurückgegeben.

Die Männer, identifiziert als die algerischen Staatsangehörigen A.B. (34 Jahre) und A.H. (41 Jahre), wurden zur Quästur gebracht. Beide wiesen zahlreiche Vorstrafen auf und wurden nach Abschluss der Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Am Nachmittag des gleichen Tages wurde die Polizei erneut in denselben Supermarkt gerufen. Wiederum wurden über die Kameras verdächtige Bewegungen festgestellt: Drei Personen hielten sich auffällig in den Regalgängen auf, zwei von ihnen versteckten Waren unter ihrer Kleidung.

Die Beamten rekonstruierten mithilfe der Überwachungsaufnahmen den Tathergang, stellten die gestohlenen Artikel sicher und übergaben sie an die Marktleitung. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Tätern um zwei tunesische Staatsbürger, B.Y. (19 Jahre) und M.B. (30 Jahre), handelt. Beide sind polizeibekannt und wurden ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Diebstahls angezeigt.

In einer Stellungnahme unterstreicht Quästor Paolo Sartori die wachsende Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen in Geschäften:

„Die Häufigkeit von Diebstählen in Einzelhandelsbetrieben ist besorgniserregend. Meist handelt es sich um Personen ohne festen Wohnsitz, die dank moderner Überwachungs- und Alarmsysteme von den Sicherheitskräften effektiv überführt werden können. Diese Maßnahmen wirken nicht nur abschreckend, sondern liefern auch wertvolle Beweise für die Ermittlungsarbeit der Polizei.“

Die vier Verdächtigen wurden nach Abschluss der Ermittlungen zur sofortigen Ausweisung in ihre Herkunftsländer gemeldet.