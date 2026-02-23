Aktuelle Seite: Home > Chronik > Das Land sucht 33 Feuerwehrleute
Berufsfeuerwehr: Jetzt noch zum Ausbildungswettbewerb anmelden

Das Land sucht 33 Feuerwehrleute

Montag, 23. Februar 2026 | 18:10 Uhr
Berufsfeuerwehr Bozen_Fabio Brucculeri
LPA/Fabio Brucculeri
Von: mk

Bozen – Der Dienst beim Land umfasst vielfältige Tätigkeiten und Bereiche, darunter auch die Berufsfeuerwehr. “Ein unerlässlicher Dienst, der viel Verantwortung und Belastbarkeit verlangt und bei Personalknappheit auch mit vielen Überstunden einhergeht”, sagt Personallandesrätin Magdalena Amhof. Seit rund zwei Wochen laufen die Bewerbungen für einen Ausbildungswettbewerb, über den bis zu 33 neue Feuerwehrmänner und -frauen eingestellt werden sollen. Ihnen winkt bei positivem Abschluss eine unbefristete Stelle. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 6. März um 12.00 Uhr.

In den ersten beiden Wochen seit der Veröffentlichung haben sich 13 Interessenten angemeldet. Damit könnten die derzeit acht freien Stellen zwar gedeckt werden, aber im Personalressort schaut man nach vorne: Um Personallücken vorzubeugen, wurden erstmals deutlich mehr Ausbildungsplätze vorgesehen, als Stellen verfügbar sind. “Mit dem Ausbildungskurs als Teil des Wettbewerbs dauert das Verfahren rund neun Monate, in dieser Zeit werden sich weitere freie Stellen ergeben”, erklärt Amhof. Daher setze man auf den Aufbau einer Personalreserve, um die geplanten und prognostizierten Abgänge bis 2029 abzudecken. “Mehr Personal bedeutet zudem weniger Überstunden und Entlastung für das bestehende Team”, betont die Landesrätin. Daher hoffe man auf reges Interesse. Erfahrungsgemäß würden die Teilnehmerzahlen gegen Ende der Anmeldefrist noch deutlich zunehmen.

Derzeit sind auch Gespräche zur Überarbeitung der vertragsrechtlichen Bestimmungen für die Berufsfeuerwehr im Gange. Der neue Kollektivvertrag soll noch im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden, bestätigt Landesrätin Amhof.

Um Wettbewerbsteilnahme kann bis zum 6. März 2026 (12.00 Uhr) online auf der Website der Abteilung Personal personal.provinz.bz.it im Bereich “Wettbewerbe/Wettbewerbe für das Verwaltungspersonal” angesucht werden.

Bezirk: Bozen

