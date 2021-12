Das Sicherheitsgefühl ist weg

Bozen – Nachdem auch die “Zunft der Einbrecher” in der Pandemie ihre “Tätigkeit” gezwungenermaßen herunterfahren musste, schlagen die Übeltäter nun wieder vermehrt zu. So etwa auch im Bozner Stadtviertel Gries rund um die Mendelstraße, wo zuletzt vermehrt Einbrüche in Wohnungen gemeldet wurden. Dabei scheinen die ungeliebten Gäste überaus athletisch und abgebrüht zu sein: Die Tageszeitung Alto Adige berichtet heute nämlich von einem Fall, in dem die Einbrecher über die Hausfassade in den dritten Stock gelangt sind. Dort brachen sie eine Balkontür auf und konnten dann ungehindert nach Wertgegenständen suchen.

Der zweifache Familienvater erklärt, dass die Täter über die Regenrinne emporgeklettert sind. Die Balkontür weist starke Einbruchsspuren auf. Der Handwerker, der das Fenster getauscht hat, habe ihm gesagt, dass die Täter hier lange beschäftigt waren und das Aufbrechen auch viel Lärm erzeugt haben muss. Dennoch scheint kein Nachbar etwas mitbekommen zu haben. Neben den Einbruchsschäden und den entwendeten Wertgegenständen beklagt die Familie auch den Verlust des Sicherheitsgefühls. Niemals hätte sich der Familienvater gedacht, dass die Einbrecher bis in den dritten Stock kommen würden.

Die Ordnungshüter rufen dazu auf, bei verdächtigen Personen oder Geräuschen umgehend die Notrufnummer 112 zu wählen. Unter Umständen könne dies einen Einbruch verhindern oder die Übeltäter sogar zur Strecke bringen.