Das Weiße Kreuz sucht Freiwillige für den Sozialdienst

Von: mk

Bozen – Helfen kann jeder – unabhängig vom Alter. Knapp 200 Menschen haben sich in der Vergangenheit für den freiwilligen Sozialdienst entschieden. Sie kommen aus verschiedenen Lebenssituationen und haben bewusst dafür entschieden, ihre Zeit und Fähigkeiten dem Dienst für Kranke und Hilfsbedürftige zu widmen. Damit tragen sie nicht nur zur sozialen Entwicklung in Südtirol bei, sondern erhalten auch eine angemessene Vergütung.

Das Weiße Kreuz sucht Freiwillige im Alter von 29 bis 65 Jahren, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse in den Dienst von Menschen mit Einschränkungen stellen möchten. Interessierte können sich bis zum 6. Februar 2025 über die Webseite des Landesrettungsvereins für den Sozialdienst anmelden.

Der Sozialdienst dauert zwischen acht und 32 Monaten und kann in einer der 32 Sektionen oder in der Verwaltung in Bozen absolviert werden. In den Sektionen unterstützen die Freiwilligen vor allem beim Krankentransport. Sie begleiten Patienten zu Therapien oder Untersuchungen und leisten einfache Hilfestellungen. Dafür erhalten sie eine fundierte Ausbildung.

Die Freiwilligen bekommen monatlich eine Vergütung, die sich nach den geleisteten Stunden richtet. Zusätzlich sind sie haftpflicht- und unfallversichert, dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos nutzen und erhalten Vorteile wie kostenlose Gesundheitsdienste sowie ermäßigten Eintritt zu Museen und Kulturveranstaltungen.

Interesse?

Anmelden kann man sich innerhalb 6. Februar 2025 über die Webseite des Weißen Kreuzes. Der effektive Dienst beginnt dann am 1. Mai 2025. Bei Fragen hilft das Team des Weißen Kreuzes unter der Nummer 0471 444 382 gerne weiter.