Dauerzählung der Non-Profit-Organisationen 2025 hat begonnen

Von: mk

Bozen – Die Zählung der Non-Profit-Organisationen in Italien und Südtirol hat begonnen – für ein besseres Verständnis des Beitrags des Dritten Sektors zur wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Innovation in unserem Land.

Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) teilt mit, dass die dritte Ausgabe der Dauerzählung der Non-Profit-Organisationen begonnen hat, die das ISTAT in Zusammenarbeit mit dem ASTAT alle drei Jahre im Rahmen der Dauerzählungen durchführt.

An der Erhebung nehmen etwa 60.000 Non-Profit Organisationen in ganz Italien teil, davon fast 1.000 in Südtirol.

Die Zählung ist das wichtigste Instrument zur Beschreibung der Größe und Merkmale des Dritten Sektors: Mit den gesammelten Daten können spezifische Themen vertieft sowie die Besonderheiten, die Rolle und Dynamik des in Italien und Südtirol strategisch wichtigen Non-Profit-Sektors erfasst werden.

Die Erhebung endet am 24. Oktober 2025.