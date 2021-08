Deltavariante in Südtirol dominierend: “Infektionen verlaufen schwerer”

Bozen – Mit Stand gestern wurde in Südtirol insgesamt 579.468 Mal gegen eine Covid-19-Infektion geimpft. “Besonders durch die Ausbreitung der Delta-Variante muss diese Zahl jedoch noch höher werden”, erklärt der Sanitätsbetrieb in seiner wöchentlichen Bilanz.

Mit der Anzahl von insgesamt 579.468 verabreichten Impfdosen, kamen mit Stand gestern (12. August) im Vergleich zur vergangenen Woche 17.464 Impfungen dazu. Mittlerweile haben 321.443 Personen eine erste Impfdosis erhalten. 290.371 bzw. 61,9 Prozent der zu impfbaren Bevölkerung haben den Impfzyklus komplett abgeschlossen. Angesichts steigender Infektionszahlen und des nahenden Herbstes setzt der Sanitätsbetrieb alles daran, die Impfbereitschaft möglichst hoch zu halten. Mit verschiedenen niederschwelligen Impfangeboten direkt vor Ort wird versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen.

Impfbusse kommen gut an

Die vier Impfbusse kommen bei der Südtiroler Bevölkerung sehr gut an und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Seit Start der Initiative, sind in den Impfbussen insgesamt 18.941 Impfungen verabreicht worden, davon 17.512 Mal der Impfstoff von BionTechPfizer und 1.429 Mal jener von Johnson und Johnson. Die Anzahl der Impfungen beträgt im ersten Impfbus 7.221, im zweiten Impfbus 6.159, im dritten Impfbus 3.734 und im 4. Bus 1.827. Letztes Wochenende haben die Impfbusse einen neuen Landesrekord eingefahren. Am Samstag 7. August wurde in der bunten Flotte 1.408 Mal gepikst, allein vor dem Einkaufszentrum Twenty in Bozen 526 Mal. Am Sonntag 8. August kam die stattliche Anzahl von 1.158 Impfungen dazu.

Impfen vor Ort ohne Vormerkung

Auch im Rahmen der Initiative „Impfen vor Ort“ werden weiterhin zahlreiche Termine ohne Vormerkung angeboten, am heutigen Freitag 13. August wird in Lana, in Brixen und in Sterzing geimpft. Am Samstag 14. August in Schluderns, Bruneck und wiederum in Brixen. Alle Impftermine ohne Vormerkung sind unter www.coronaschutzimpfung.it ersichtlich.

Deltavariante: “Infektionen verlaufen schwerer”

Landesrat Thomas Widmann: „Auch bei uns macht die Deltavariante mittlerweile den höchsten Anteil bei den Neuinfektionen aus. Wir beobachten, dass die Infektionen mit der Deltavariante schwerer verlaufen und länger dauern – auch bei jungen Menschen. Um bestmöglich für die kommenden Monate gerüstet zu sein, brauchen wir eine höhere Durchimpfungsrate. Mit einer Impfung schützt man sich selbst und andere und nur wenn sich möglichst viele Südtirolerinnen und Südtiroler impfen lassen, können wir auf einen Herbst und Winter mit möglichst wenig Einschränkungen hoffen. Alle ungeimpften Personen werden unweigerlich irgendwann auf das Virus treffen. Ich rufe daher alle auf, nicht sorglos zu werden und sich impfen zu lassen. Nur vollimmunisierte Personen genießen einen wirksamen Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe.“

Impfung zeigt Erfolge

Generaldirektor Florian Zerzer: „Obwohl wir derzeit beobachten, dass die Infektionszahlen wieder ansteigen, ist die Auslastung der Krankenhäuser noch vergleichsweise niedrig. Dies ist als klarer Erfolg der Impfung zu werten. Ich appelliere an alle, eines der zahlreichen Impfangebote vor Ort wahrzunehmen. Nur so können wir verhindern, dass wir alle im Herbst von der nächsten Coronawelle überrollt werden.“

Geimpft werden alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen. Alle für die Impfung benötigten Formulare finden Sie hier: https://www. coronaschutzimpfung.it/de/downloads

Vormerkungen sind online unter https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle möglich: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850.

Informationen zur Pflichtimpfung des Gesundheitspersonals (Stand: 12.08.2021)

Anzahl der anfänglich ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitsbereich (Stand April 2021): Gesamt 3.967, Sabes: 1.333; extern: 2.634

Anzahl der Personen, die sich mittlerweile haben impfen lassen: Gesamt: 1.863; Sabes: 639; extern: 1.224

Anzahl der Personen, die mittlerweile zur Impfung vorgemerkt wurden: Gesamt: 1.304; Sabes: 571; extern: 733

Anzahl der Personen, die den Impftermin wahrgenommen haben: Gesamt: 496; Sabes: 211; extern: 285

Anzahl der Personen, die den Impftermin nicht wahrgenommen haben: Gesamt: 808; Sabes: 360; extern: 448;

Zugestellte Feststellungsbescheide: Gesamt: 374; Sabes: 308; extern: 66

NB: Aufgrund der vielen beteiligten Akteure (Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Berufskammern, verschiedene Arbeitgeber, u.a.m.) und der Tatsache, dass die betroffenen Personen sich jederzeit zur Impfung anmelden können, sind die Daten als vorläufig zu betrachten.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 12.08.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 579.468 (+17.464)

Erstdosis: 321.443 (8.963)

Zweitdosis: 258.025 (+8.501)

vollständig geimpfte Personen: 290.371 (+10.219)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 28.389

Zweitdosis: 26.261

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 39.484

Zweitdosis: 35.091

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 47.230

Zweitdosis: 40.895

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 62.126

Zweitdosis: 52.517

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 51.293

Zweitdosis: 41.102

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 38.746

Zweitdosis: 27.531

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 37.263

Zweitdosis: 25.448

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 12.244

Zweitdosis: 7.330

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 4.668

Zweitdosis: 1.850

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen

Erstdosis: 18.551

Zweitdosis: 13.437

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 84,4%; 70+: 85,3%; 60+: 80,5%; 50+: 73,8%; 40+: 69,7%; 12-39: 55,6%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 220.382

Zweitdosis: 184.551

abgeschlossene Impfzyklen: 83,7%

Moderna

Erstdosis: 30.798

Zweitdosis: 28.035

abgeschlossene Impfzyklen: 91,0%

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.423

Zweitdosis: 45.439

abgeschlossene Impfzyklen: 75,2%

Johnson & Johnson

Erstdosis: 9.840

abgeschlossene Impfzyklen: 100%

Erwartete Lieferungen (16.08. – 30.08.2021)

Pfizer BioNTech: 79.560 Dosen

Moderna: 29.700 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 0 Dosen

Johnson & Johnson: 0 Dosen

Insgesamt: 109.260 Dosen

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia