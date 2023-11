Die Folgen wäre bestimmt wieder verheerend gewesen

Marling – Der große Waldbrand, der in Marling im Februar gewütet hat, ist vielen noch in Erinnerung. Am heutigen Mittwoch ist die Freiwillige Feuerwehr Marling erneut über die Landesnotrufzentrale genau in jenes Gebiet gerufen worden, wo damals der Waldbrand ausgebrochen war.

Unverzüglich rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen aus. Da genaue Ortsangaben fehltenm musste noch auf der Anfahrt Rücksprache mit der Landesnotrufzentrale gehalten werden. Schließlich stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung vom Außerholzmairhof ausging.

Beim Eintreffen der ersten Mannschaften der ebenfalls ausgerückten Gruppe Berg der Feuerwehr Marling wurde festgestellt, dass es beim Hof zu einem Kaminbrand mit starker Funkenbildung gekommen war.

Nur äußerst glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass dadurch nicht der angrenzende Wald in Brand geraten war. Die Folgen wären auch in diesem Fall vermutlich verheerend gewesen.

Unverzüglich wurden Löschleitungen verlegt, restliche Glutnester gelöscht und der angrenzende Wald befeuchtet. Außerdem musste das Dach im Bereich des Kamins geöffnet werden, um entsprechende Löscharbeiten durchführen zu können.

Nach der abschließenden Kontrolle durch einen herbeigerufenen Kaminkehrer konnten die 22 Wehrleute gegen 18.30 Uhr wieder in das Gerätehaus zurückkehren.