Der Hochsommer ist zurück, doch die nächste Abkühlung steht bevor

Bozen – Wer heute vor der Tür war, hat es gemerkt. Die Temperaturen haben wieder kräftig angezogen. Bis zu 33 Grad Celsius wurden in Südtirol maximal gemessen.

Auch am Mittwoch präsentiert sich der Sommer von seiner schönsten Seite, wie es aus dem Landeswetterdienst heißt. Doch die nächste Abkühlung steht uns schon bevor.

Teils heftige Gewitter

Am Donnerstag wird es nur mehr zeitweise sonnig. Bereits am Vormittag sind erste lokale Schauer möglich, am Nachmittag und Abend breiten sich Gewitter auf den Großteil Südtirols aus und diese können stellenweise heftig ausfallen.

Am Freitag bleibt es noch leicht wechselhaft. Zwar scheint die Sonne schon wieder länger, doch es sind auch noch einzelne Regenschauer möglich. In den nördlichen Tälern wird es föhnig.

Am Samstag wird es überwiegend sonnig, am Sonntag gibt es Sonnenschein und lokale Regenschauer.