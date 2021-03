Der Lenker hat überlebt

Meran – Kurz vor 6.30 Uhr in der Früh ist die Freiwillige Feuerwehr von Meran am Freitag gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Marling auf die Schnellstraße Mebo gerufen worden. Auf der Südspur in Richtung Bozen hat kurz vor Sinich ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte gegen die Beton-Leitwand in der Mitte. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Wagen wurde völlig zerstört. Sofort rückte der Nachtdienst – kurz vor Dienstende – mit dem Rüstzug zur Unfallstelle aus.

Gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Marling haben die Meraner Wehrleute die Einsatzstelle abgesichert, auslaufende Betriebsmittel gebunden und den Insassen an den Rettungsdienst übergeben.

Dieser hatte sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst befreien können. Weiteres Eingreifen der Wehrmänner mit hydraulischen Bergungsgeräten war zum Glück nicht erforderlich.

Nach einer Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Meran und des Notarztes wurde der mittelschwer verletzte Patient ins Krankenhaus nach Meran gebracht.

Im Einsatz standen auch die Behörden, die die Unfallerhebungen aufgenommen haben.