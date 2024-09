Der Smartphone-Führerschein

Von: luk

Bozen – Mit dem Pilotprojekt “Smartphone-Führerschein” hat das Forum Prävention im letzten Schuljahr die Medienkompetenz von Schülern und Schülerinnen in Südtirol erfolgreich gestärkt. Ziel des Projekts war es, den ersten Mittelschulklassen grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln und sie auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten.

Das Projekt wurde an den Mittelschulen in Vintl, Algund, Mölten, Wolkenstein, Tramin und der italienischsprachigen Mittelschule L. Negrelli in Meran mit Unterstützung der Stiftung Sparkasse durchgeführt. Die ursprüngliche Idee stammt vom Verein MEC aus Udine und wurde vom Forum Prävention speziell an die Bedürfnisse der Südtiroler Schulen angepasst.

Das Projekt umfasste fünf Module, die Themen wie die Geschichte des Internets, Sicherheit im Netz und digitales Wohlbefinden behandelten. Die Lehrkräfte wurden geschult und erhielten umfangreiches didaktisches Material, um die Module erfolgreich in den Unterricht zu integrieren. Besonders wertvoll war die Unterstützung durch externe Experten des Forums Prävention bei sensiblen Themen wie Cybermobbing und digitalem Wohlbefinden.

Ein Höhepunkt des Projekts war die feierliche Verleihung der “Smartphone-Führerscheine” an die rund 324 teilnehmenden Schüler. Diese Auszeichnung würdigte die erfolgreiche Teilnahme und wurde von Schüler:innen, Lehrpersonen und Eltern gleichermaßen begeistert aufgenommen.

Medienkompetenz ist eine entscheidende Schlüsselqualifikation für die Zukunft unserer Kinder. Das große Interesse an diesem Pilotprojekt zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Aufgrund der positiven Resonanz plant das Forum Prävention, das Projekt auch im kommenden Schuljahr fortzusetzen.