Der Sommer zieht ein

Bozen – Bisher präsentierte sich der Juni eher regnerisch und teilweise recht kühl. Das ändert sich nun schlagartig.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin prognostiziert für die kommende Woche heißes Wetter.

Der Sommer beginnt. Jetzt am Wochenende läuft sich der Sommer schon so langsam warm, bevor er nächste Woche richtig heiß daherkommt. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 20, 2020

Bereits heute war es sommerlich warm mit knapp 30 Grad in Bozen. Diese Marke wird morgen wohl endgültig geknackt, so Peterlin.

Der Start in den Sommer ist recht gut geglückt. Heute bis zu 29° in Bozen, morgen knacken wir die 30°-Marke. Dazu weitgehend trocken, höchstens am Alpenhauptkamm könnten die Herz-Jesu Feuer einen kurzen Regenschauer abbekommen. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 20, 2020

Morgen scheint im Großteil des Landes die Sonne und am Himmel zeigen sich nur harmlose Wolken. Etwas dichtere Wolken halten sich entlang des Alpenhauptkamms. In vielen Tälern weht Nordföhn.

Der weitere Verlauf

Der Montag verläuft oft sonnig, nur am Alpenhauptkamm halten sich noch dichtere Wolken und in vielen Tälern weht Nordföhn. Am Dienstag wird es strahlend sonnig, der Himmel ist die meiste Zeit wolkenlos. Die Temperaturen steigen und erreichen hochsommerliche Werte. Auch am Mittwoch bleibt es sehr sonnig und heiß mit Höchstwerten bis 33°. Am Donnerstag werden die Quellwolken am Nachmittag größer und die Gewitterneigung nimmt zu.