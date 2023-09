Der Tag des Atems 2023 ­

Am 30. September

Bozen – Am Samstag, den 30. September werden in der Abteilung Pneumologie des Krankenhauses Bozen kostenlose Lungenfunktionstests angeboten.

Alle daran interessierten Personen können sich für den “Tag des Atems”, am 30. September 2023, von 8.30 bis 12.30 Uhr zu einer Spirometrie vormerken. Gleichzeitig erhält man nützliche Informationen sowie eine Broschüre zum Thema Lungengesundheit.

Die Untersuchung findet in den Ambulatorien der pneumologischen Funktionsproben im Krankenhaus Bozen statt. Die Untersuchung erfolgt nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat der Pneumologischen Funktionsproben unter der Nummer: Tel. 0471/438340.

„Der Südtiroler Gesundheitsbetrieb bietet anlässlich des Welttages des Atems am 30. September der Bevölkerung eine kostenlose Spirometrie an und informiert zur Lungengesundheit,“ erläutert Lucio Bonazza, Primar der Abteilung für Pneumologie am Krankenhaus Bozen, „Atmen ist für alle Lebewesen ein Vorgang, der ganz von alleine abläuft und dessen Bedeutung uns erst bewusst wird, wenn wir unter Erkrankungen der Atemwege leiden. Dann wird klar, wie sehr unsere Lebensqualität von einer reibungslosen Atmung abhängt. Der Tag des Atems ist eine wichtige Gelegenheit, um die eigene Lungenkapazität zu beurteilen, vorzusorgen und um möglichen Problemen rechtzeitig begegnen zu können.“