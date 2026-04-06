Deutsche Touristin in Korinth von Balkon getötet

Von: APA/dpa

Eine 43 Jahre alte Touristin aus Deutschland ist im Bereich der griechischen Hafenstadt Korinth bei einem Unglück ums Leben gekommen. Ein Balkon eines Gebäudes stürzte ab und begrub die Frau unter sich. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews). Die Frau war mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Alter von vier, sieben und zehn Jahren in Griechenland, um die Osterfeiertage zu verbringen. Am Karsamstag besuchte die Familie eine örtliche Taverne.

Auf dem Heimweg ging sie am Gebäude vorbei, als der Balkon plötzlich abstürzte und die Frau traf. Sie starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihr Ehemann und die beiden jüngeren Kinder blieben unverletzt, befanden sich jedoch in einem Schockzustand. Das zehnjährige Kind erlitt eine Kopfverletzung, ist aber nicht in Lebensgefahr, wie örtliche Medien berichteten.

Anrainer erzählten, dass das Gebäude seit vielen Jahren verlassen war. In letzter Zeit seien zwar Renovierungsarbeiten durchgeführt worden, allerdings habe man dafür weder Absperrgitter noch Warnbänder angebracht. Der Bauunternehmer, der in den vergangenen Tagen mit der Renovierung des Gebäudes beauftragt war, sowie der zuständige Ingenieur wurden festgenommen. Die zuständigen Behörden seien dabei, nun die genaue Ursache des Unglücks zu ermitteln, so der griechische Rundfunk weiter.