Deutsche Touristin stürzt in Wien in die Donau und stirbt

Von: apa

Eine deutsche Kreuzfahrtschiff-Touristin ist am frühen Dienstagnachmittag in Wien bei der Schiffsstation Nussdorf in die Donau gestürzt und ums Leben gekommen. Einen diesbezüglichen Bericht von “krone.at” bestätigten Polizeisprecher Philipp Haßlinger und Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Demnach wollte die 80-Jährige kurz vor dem Ablegen an Bord des Schiffes gehen und fiel vom Steg ins Wasser.

Die Crew des Schiffes löste um 13.40 Uhr Alarm aus und zog die Pensionistin aus dem Wasser. Reanimationsversuche zunächst der Crew, dann der Polizei als First Responder und schließlich der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg und mussten schließlich abgebrochen werden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Wie es genau zu dem Sturz ins Wasser kam, war zunächst unklar.