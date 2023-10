Deutscher Urlauber [82] tot in den Dolomiten aufgefunden

Wolkenstein – Im Langental bei Wolkenstein in den Dolomiten ist nach einer nächtlichen Suchaktion ein Urlauber (82) aus Deutschland tot aufgefunden worden. Der Mann war am Mittwoch gemeinsam mit seiner Familie zu Fuß vom Grödner Joch über das Langental nach Wolkenstein aufgebrochen. Doch die Wege des 82-Jährigen und die seiner Familie trennten sich nahe der Puez-Hütte. Seine Tochter und seine Frau suchten vergeblich nach ihm. Als er auch nicht im Hotel in Wolkenstein war, schlugen sie Alarm.

Am Donnerstag gegen 9.00 Uhr herrschte dann traurige Gewissheit. Der vermisste Senior wurde von den Einsatzkräften leblos aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

80 Einsatzkräfte waren an der Suchaktion am gestrigen Abend und seit den frühen Morgenstunden beteiligt. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1 stand im Einsatz.