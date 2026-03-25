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Thomas Brunetti übernimmt die Leitung

Die Carabinieri in Schenna haben einen neuen Kommandanten

Mittwoch, 25. März 2026 | 10:13 Uhr
25.03.2026 Maresciallo Ordinario Thomas BRUNETTI
Carabinieri
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Von: mk

Schenna – In der Carabinieri-Station von Schenna gibt es einen Kommandowechsel: Maresciallo Ordinario Thomas Brunetti hat offiziell die Leitung übernommen. Er tritt die Nachfolge von Luogotenente Carica Speciale Omar Mazzon an, der kürzlich altersbedingt in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der 1998 in Bozen geborene Brunetti ist zweisprachig und trat im Jahr 2018 in den Dienst der Carabinieri ein. Seine Ausbildung absolvierte er an der dreijährigen Ausbildung in Florenz.

Neben seiner militärischen Laufbahn kann der neue Kommandant eine fundierte akademische Ausbildung vorweisen: Er hat einen universitären Abschluss in „Rechtswissenschaften der Sicherheit“ sowie in „Rechtswissenschaften“.

Umfangreiche Erfahrung im Burggrafenamt

Trotz seines jungen Alters verfügt Thomas Brunetti bereits über eine beachtliche operative Erfahrung. In den vergangenen fünf Jahren war er in der Kompanie Meran im Einsatz und diente zuletzt in Schenna.

Zudem leitete bereits interimistisch die Carabinieri-Stationen in Proveis, Moos in Passeier, Hafling und Dorf Tirol.

Bezirk: Burggrafenamt

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