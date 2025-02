Dieb wird im Supermarkt gewalttätig – mutige Mitarbeiterinnen

Polizei und Carabiniere in Zivil schreiten ein

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Montagabend zu einem Supermarkt in der Italienallee in Bozen ausgerückt. Angestellte hatten die Landesnotrufnummer 112 gewählt und einen Ladendiebstahl gemeldet.

Als die Beamten am Ort des Geschehens auftauchten, bot sich ihnen ein Bild des Chaos: Eine Carabiniere außer Dienst war zwei mutigen Mitarbeiterinnen zu Hilfe geeilt, die noch immer unter Schock standen.

Nur wenige Augenblicke zuvor hatten die beiden Mitarbeiterinnen einen Mann verfolgt, der mehrere Waren aus den Regalen entwendete hatte, um dann ohne Bezahlung an der Kasse vorbeizugehen.

Um sich seinen Fluchtweg freizuschlagen, griff der mutmaßliche Ladendieb sowohl die beiden Mitarbeiterinnen als auch den Carabiniere an, der bei dem Handgemenge verletzt wurde.

Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn im Anschluss zur Quästur. Dort wurde er als G.M.H. identifiziert – ein 26-Jähriger aus Afghanistan, der bereits mehrfach vorbestraft ist und über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt. Offenbar übernachtet der Mann des Öfteren in einem der städtischen Kälteschutzzentren.

Der Carabinieri und die beiden Mitarbeiterinnen des Supermarkts, die sich bei dem tätlichen Angriff Prellungen zugezogen hatten, wurden in die Notaufnahme des Bozner Krankenhauses eingeliefert und dort verarztet.

G.H. M. wurde unterdessen unter Arrest gestellt – wegen Raubüberfalls, Gewalt, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Angesichts des Vorfalls und der Vorstrafen des 26-Jährigen hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen.