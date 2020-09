Diebesgut in gestohlenem Lieferwagen

Das Fahrzeug wurde in Eppan entwendet

Bozen/Eppan – Die Polizei hat einen 33-jährigen italienischen Staatsbürger mit albanischen Wurzeln festgenommen. Gegen den Mann besteht der dringende Tatverdacht der Geldwäsche und des erschwerten Diebstahls.

Die Polizei hat einen Lieferwagen des Typs Opel Vivaro kontrolliert, der am Hochunserfrauentag im August in Eppan gestohlen worden war. Die Ermittler vermuten, dass damit mehrere Diebstahlsdelikte von wertvollen Fahrrädern und Elektro-Rollern hauptsächlich in Bozen begangen worden sind.

Die Suche nach dem Fahrzeug hatte sich als schwierig gestaltet, da das Fahrzeug immer wieder mit gestohlenen Nummernschildern versehen worden war. Insgesamt wurde das Nummernschild elfmal innerhalb von 20 Tagen ausgetauscht.

Am Donnerstag haben die Beamten das Fahrzeug ausfindig gemacht – mit Kenntafeln, die zwei Tage zuvor in Neumarkt gestohlen worden waren. Gleichzeitig haben die Ordnungshüter den 33-jährigen Lenker S. V. festgenommen. Der Mann ist bereits vorbestraft.

Im Lieferwagen befanden sich Einbruchswerkzeug und ein Roller des Typs Kymc, das erst vor wenigen Tagen in Burgstall gestohlen worden war.

Der 33-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen werden unterdessen fortgesetzt – unter anderem um weitere Beutestück aufzutreiben.