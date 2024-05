Diebstahl im Aldi: Täter wirft mit Fahrrad

Bozen – Ein Ladendiebstahl im Aldi-Markt an der Kreuzung Drususstraße/Giulinistraße in Bozen hat am Mittwochvormittag zu einem Einsatz der Staatspolizei geführt.

Vom Personal alarmiert, eilte ein Streifenwagen zum Geschäft. Der gerade geflüchtete Täter konnte aufgrund einer Personenbeschreibung im Europapark angehalten werden. Der Verdächtige reagierte mit Gewalt und griff die Polizeibeamten an.

Bei der Überwältigung stellte sich heraus, dass der Mann (25) aus Tunesien bereits polizeibekannt war. Zudem hielt er sich ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien auf.

In der Quästur konnte der Vorfall im Supermarkt rekonstruiert werden: Laut Zeugenaussagen soll der junge Mann dort versucht haben, ein Paar Schuhe sowie Bier zu stehlen. Als er bemerkte, dass er vom Sicherheitsdienst ertappt wurde, ließ er alles fallen und flüchtete. Dabei warf er ein Fahrrad nach einem Mitarbeiter.

Der Nordafrikaner wurde wegen versuchten Diebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte festgenommen. Quästor Paolo Sartori unterzeichnete zudem ein Ausweisungsdekret. Dieses tritt in Kraft, sobald der 25-Jährige aus der Haft entlassen wird.