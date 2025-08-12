Diebstahl im Brenner-Einkaufszentrum

Von: luk

Brenner/Sterzing – Die Carabinieri der Station Wiesen-Pfitsch haben am späten Montagabend mit Unterstützung einer Funkstreife der Kompanie Sterzing einen Mann festgenommen und seinen mutmaßlichen Komplizen angezeigt. Beide sind ausländischer Herkunft und den Behörden bereits bekannt.

Ihnen wird vorgeworfen, in einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufszentrums „DOB“ am Brenner mehrere Markenartikel entwendet zu haben. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatten die Männer die Waren an der Kasse vorbeigeschmuggelt und anschließend die Flucht ergriffen.

Ein vom Verkaufspersonal ausgelöster Alarm führte zu einer sofortigen Fahndung. Aufgrund von Zeugenaussagen und Hinweisen, wonach die Verdächtigen in einen Regionalzug eingestiegen waren, konnten die Beamten sie am Bahnhof von Sterzing stellen.

Bei der Identitätsfeststellung auf der Dienststelle leistete einer der Tatverdächtigen Widerstand, trat und schlug nach den Beamten und versuchte mehrfach, sich zu befreien. Ein Carabiniere erlitt dabei leichte Schürfwunden. Der Festgenommene wurde in die Gewahrsamszelle des Provinzkommandos Bozen gebracht und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein mutmaßlicher Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt.