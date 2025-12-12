Aktuelle Seite: Home > Chronik > Diebstahl in Geschäft in Neumarkt
Drei Personen angezeigt

Diebstahl in Geschäft in Neumarkt

Freitag, 12. Dezember 2025 | 12:05 Uhr
Carabinieri
Carabinieri
Von: Ivd

Neumarkt – Die Carabinieri haben in den vergangenen Tagen drei Personen wegen schweren Diebstahls angezeigt. Der Vorfall ereignete sich in einem Bekleidungsgeschäft in Neumarkt und wurde durch ein koordiniertes Einschreiten der Ordnungskräfte rasch aufgeklärt.

Beteiligt waren die Einsatzkräfte Carabinieri-Kompanie Neumarkt, unterstützt von der Carabinieri-Station Salurn. Die drei Verdächtigen sollen mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von einigen hundert Euro entwendet haben. Die Ware wurde laut Ermittlungen gezielt verborgen, um die Kontrollen des Verkaufspersonals zu umgehen.

Bei den Angezeigten handelt es sich um einen 31-jährigen und einen 39-jährigen Mann marokkanischer Staatsangehörigkeit sowie um eine 38-jährige Frau rumänischer Staatsangehörigkeit. Alle drei sind ohne festen Wohnsitz und den Sicherheitsbehörden bereits bekannt. Sie konnten unmittelbar nach der Tat angehalten und kontrolliert werden.

Die gesamte gestohlene Ware wurde noch vor Ort sichergestellt und der Geschäftsleitung des betroffenen Geschäfts zurückgegeben. Nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen wurden die drei Personen bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

