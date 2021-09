Diebstahl, Trunkenheit am Steuer und Corona-Regeln

Carabinieri haben am Wochenende zahlreiche Verstöße festgestellt

Meran/Bruneck – Die Carabinieri haben am Wochenende stets ein besonders wachsames Auge auf das Geschehen in Südtirol.

So wurden am Freitag in Meran zwei Migranten und eine Italienerin angezeigt. Sie hatten zuvor einem Urlauberpaar aus Deutschland zwei Mobiltelefone gestohlen. Der Vorfall ereignete sich entlang der Passer. Dank eines aufmerksamen Passanten konnten die drei Übeltäter – alle ohne festen Wohnsitz – von den Carabinieri identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden.

In Lana sind die Carabinieri hingegen bei einer Diskothek vorstellig geworden. Der Betreiber wurde wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen bestraft. Im Innenbereich fand ein Tanzfest statt. Viele Personen waren ohne Maske und zu dicht gedrängt unterwegs. Das Lokal wurde zudem für fünf Tage geschlossen.

Im Pustertal haben die Ordnungshüter hingegen drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil sie sich nach dem Alkoholkonsum hinters Steuer gesetzt haben. Zwei Personen aus der Provinz Belluno wurde der Führerschein abgenommen. Das Auto durften sie behalten, weil sie unterhalb der 1,5-Promille-Grenze gemessen wurden.

Auch ein 34-jähriger Pusterer wurde angehalten. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen.