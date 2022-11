Diebstahl und schwere Drohungen – Anzeige am Brenner

Bozen – Beamte des Polizeikommissariats am Brenner haben am Dienstagnachmittag einen Mann wegen erschwerten Diebstahls und Bedrohung angezeigt. Der Marokkaner, der über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, wollte gerade in einen Zug in Richtung Meran einsteigen.

Der mutmaßliche Täter hat offenbar kurz zuvor zwei Jacken aus einem Geschäft entwendet. Als der Inhaber den Verlust bemerkte, kontrollierte er die Aufzeichnungen der Videoüberwachung. Kurz darauf sah er den Mann, der seelenruhig vor seinem Laden vorbeispazierte und eine der gestohlenen Jacken trug.

Der Kaufmann versuchte, den mutmaßlichen Dieb aufzuhalten, doch dieser hat ihn schwer bedroht. Der Inhaber des Geschäfts, der Anzeige erstattet hat, konnte den Verdächtigen genau beschreiben.

Die Polizei spürte den Mann auf und brachte ihn ins Kommissariat. Bei der Durchsuchung haben die Ordnungshüter weitere Kleidungsstücke gefunden, die in einem zweiten Geschäft entwendet worden waren.