“Dieser März war überdurchschnittlich mild, trocken und windig”

Von: mk

Bozen – “Vor allem aufgrund der sehr milden Wetterphase in der ersten Monatshälfte lagen die Temperaturen im März um rund 1,5 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der Vergleichsperiode 1991 bis 2020”, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz.

Höchste und tiefste Temperatur

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 12. März an der Wetterstation Gargazon mit plus 19,9 Grad Celsius gemessen. Am kältesten war es am Morgen des 5. März in Sexten mit minus 7,8 Grad Celsius.

Niederschläge

“Geregnet beziehungsweise geschneit hat es im Großteil Südtirols nur halb so viel wie üblich, noch weniger im Vinschgau mit nur einem Viertel der normalen Menge; im Pustertal ist etwas mehr Niederschlag gefallen mit rund drei Vierteln des Solls”, fasst Meteorologe Peterlin zusammen.

Wie geht es weiter?

Der April beginnt am Mittwoch mit dem Wechsel von dichteren Wolkenfeldern mit sonnigen Abschnitten, der Föhn schwächt sich etwas ab. Am Donnerstag wird es überwiegend sonnig mit ein paar Schleierwolken. Nach dem kühlen und windigen Monatswechsel steigen die Temperaturen bis zum Osterwochenende langsam an, dieses wird damit durchwegs sonnig und frühlingshaft mild.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.