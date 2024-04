Dieser Vorfall schockiert Bozen

Bozen – Ein Fahrraddiebstahl ist zweifellos ärgerlich, aber was sich am Sonntagnachmittag in Bozen ereignete, schockiert die Gemüter: Ein 56-jähriger Mann mit Behinderung wurde nicht nur bestohlen, sondern auch noch angegriffen.

Das tragische Geschehen spielte sich in der Turinstraße ab. Der 56-Jährige hatte sein Fahrrad nur für einen kurzen Moment abgestellt, als er plötzlich einen jungen Mann dabei entdeckte, wie er mit Gewalt versuchte, das Schloss zu knacken. Als der Besitzer des Fahrrads eingriff und den jungen Mann zur Rede stellte, wurde er mit einer Bierflasche bedroht, die der Täter in der Hand hielt. Dieser versuchte sogar, den Mann mit Behinderung zu attackieren, um sein kriminelles Vorhaben fortzusetzen.

Nachdem der Täter das Fahrrad erfolgreich gestohlen hatte, ergriff er die Flucht und hinterließ dabei sogar noch einen Sachschaden an einem Auto. Doch dank des schnellen Handelns des Opfers konnte die Polizei verständigt werden.

Der Staatspolizei gelang es, den Täter wenig später zu stoppen. Es handelt sich um T. M. (25) aus Tunesien, der bereits polizeibekannt ist und keine gültige Aufenthaltsgenehmigung für Italien besitzt. Er wurde wegen Raubes festgenommen.

Aufgrund der Ernsthaftigkeit des Vorfalls hat Quästor Paolo Sartori zudem ein Abschiebedekret gegen den Täter unterzeichnet.