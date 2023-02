Dieses Video löst Fassungslosigkeit aus

Gadertal – Ein Videoclip sorgt in sozialen Netzwerken seit Tagen für fassungslose Zuschauer. Es zeigt einen auf der Piste liegenden Skifahrer. Er muss zuvor – vermutlich ohne Fremdverschulden – zu Sturz gekommen sein. Die Piste ist menschenleer – bis auf einen zweiten Skifahrer, der von oben nachkommt.

Eigentlich hätte er genügend Zeit und Raum, um dem am Boden liegenden Wintersportler zu umfahren. Doch plötzlich schwenkt er genau auf den Skifahrer ein und rammt ihn mit voller Geschwindigkeit. Dabei kommt auch er zu Sturz und verliert seine Skier. Laut stol.it soll er sich danach aus dem Staub gemacht haben. Der gerammte Skifahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf einer Skipiste in Hochabtei in den Dolomiten in Südtirol. Nun ermitteln die Carabinieri.