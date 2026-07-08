Diplomfeiern am Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran

Von: luk

Meran – Die Abschlussklassen des Sozialwissenschaftlichen, Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums sowie der Abendschule blicken zufrieden auf die Ergebnisse der Reifeprüfung zurück.

Insgesamt 189 Absolventinnen und Absolventen haben die Prüfung erfolgreich bestanden. Die elf Maturaklassen wurden im Rahmen von Diplomfeiern von Direktorin Martina Rainer verabschiedet. „Ihr verlasst heute die Schule mit einem Diplom in den Händen, vor allem aber mit Erfahrungen und Erinnerungen, die euch auf eurem weiteren Weg begleiten werden. Bewahrt euch die Neugier auf Neues, den Mut, eigene Wege zu gehen, und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, gab sie den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg.

Mit persönlich gestalteten Beiträgen und Reden trugen die Maturantinnen und Maturanten sowie die Klassenvorstände dazu bei, dass die Diplomfeiern nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für ihre Familien zu einem besonderen und emotionalen Erlebnis wurden. Die Schulgemeinschaft gratuliert den Maturantinnen und Maturantinnen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Schullaufbahn und wünscht ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Das erfreuliche Gesamtergebnis ist eine Bestätigung für die gelungene Bildungsarbeit am Gymme. Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Höchstpunktezahl erreicht:

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Thea Gurschler (100 m.A.), Hannah Spechtenhauser (100), Lisa Marie Telfser (100), Simon Harder (100)

Klassisches Gymnasium: Verena Sibilla (100), Florian Gutmann (100)

Sprachengymnasium: Maximilian Focherini (100 m.A.), Greta Reinstadler (100 m.A.), Daniel Letschka (100), Elena Mairhofer (100), Valentina Pejasinovic (100), Valeria Pichler (100), Klara Marie Schieder (100), Max Terzer (100), Emily Warasin (100)

Kunstgymnasium mit Fachrichtung Grafik: Selena Teresa Gamper (100), Lea Kofler (100)