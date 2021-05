Doch kein Wildschwein in Lüsen

Lüsen – Die Begegnung wird Francesco Santangelo nicht so schnell vergessen. Dem Buschauffeur, der für das Brixner Unternehmen Mellauner arbeitet, ist am Dienstag gegen 13.00 Uhr in Lüsen ein vermeintliches Wildschwein sehr nahe gekommen. Die Sache hat allerdings einen Haken: Bei dem Tier handelte es sich gar nicht um ein unberechenbares Wesen aus der Wildnis.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtete, hat sich der Vorfall in der Fraktion Petschied ereignet. Der Bus stand gerade still, als der Chauffeur, der ursprünglich aus Gibellina in der Provinz Trapani stammt, das Tier bemerkte. Offenbar zeigte es keinerlei Furcht vor dem Fahrzeug. Aus Vorsicht schloss der Lenker die Tür des Busses.

Wie der zuständige Jagdaufseher des Jagdreviers Lüsen gegenüber Südtirol News erklärt, ist es allerdings zu einer Verwechslung gekommen: Bei dem vermeintlichen Wildschwein handelte es sich in Wahrheit um ein Hängebauchschwein, das einem Landwirt aus der Umgebung gehört.

Statt mit einem Wildtier hatte es der Buschauffeur also praktisch mit einem Nutztier zu tun, das an die Nähe des Menschen gewöhnt ist, und die Aufregung war völlig umsonst.

Nachdem das Schwein sein Interesse am Bus verloren hatte, schlug es eine andere Richtung ein und begab sich auf eine nahegelegene Wiese.