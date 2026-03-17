Dolch und Macheten: Kontrollen in leerstehenden Gebäuden in Meran

Von: luk

Meran – Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Stadtpolizei von Meran am Dienstag einen Einsatz zur Sicherung des Bereichs rund um das Ex-Palamainardo sowie das ehemalige Dopolavoro-Gebäude am Bahnhof durchgeführt. Ziel war es, den Zugang zu den leerstehenden Gebäuden dauerhaft zu schließen.

Dazu rückten drei Streifen der Stadtpolizei gemeinsam mit einer Streife der Staatspolizei aus. Während des Einsatzes wurden die Zugänge zu den beiden Gebäuden durch beauftragte Arbeiter im Auftrag der Eigentümer zugemauert.

Bei den Kontrollen trafen die Einsatzkräfte auf insgesamt fünf Personen. Drei von ihnen wurden identifiziert und des Areals verwiesen. Mögliche weitere Maßnahmen werden derzeit geprüft.

Zwei Männer nordafrikanischer Herkunft im Alter von 30 und 40 Jahren wurden hingegen angezeigt. Bei ihnen wurden Waffen sichergestellt, darunter ein Dolch sowie eine rund 30 Zentimeter lange Machete, die im ehemaligen Dopolavoro-Gebäude gefunden wurden. Der Besitzer der Machete hatte noch versucht, sich im Gebäude zu verstecken, wurde jedoch von den Exekutivbeamten entdeckt.

Im selben Gebäude hielten sich zudem eine aus Meran stammende Frau, die den Behörden bereits bekannt ist, sowie weitere Personen auf.