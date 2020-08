Dolomiten: Kurioses Verhalten mancher Urlauber am Berg

Gröden – Dass die Sommersaison im Raum Gröden und den anderen Dolomitengebieten ein voller Erfolg wird, hatte wohl niemand auf dem Zettel. Wegen Corona waren die Prognosen verhalten, berichtet das Tagblatt Dolomiten heute. Es waren dann vor allem Italiener, die die Strände gemieden haben und in die Höhe gestürmt sind.

Es war teilweise so voll, dass sich an mehreren Orten am Berg echte Staus gebildet haben oder um den Platz im Restaurant gerangelt wurde. Einige Menschen spielten sich auch als “Hilfspolizisten” auf und drohten mit Klagen, wenn jemand die Maske nicht richtig getragen hat.

