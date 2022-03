Dorf Tirol: Saunabrand in Hotel

Dorf Tirol – In einem Hotel in Dorf Tirol ist es am Mittwoch zu einem Schwelbrand in der Sauna eines Hotels gekommen.

Die Feuerwehrleute konnten durch das rasche Eingreifen eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Bereiche verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden im betroffenen Bereich ist beachtlich.

Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen. Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Dorf Tirol mit den Feuerwehren Zenoberg, Gratsch und Meran sowie mit dem Weißen Kreuz und den Behörden.