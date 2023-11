Drama um zwei vermisste Studenten – Reise durch Südtirol?

Vigonovo/Innichen – Im Veneto bangen zwei Familien um ihre Kinder: Filippo Turetta und seine Ex-Freundin Giulia Cecchettin werden seit Samstag vermisst. Bis August waren die beiden ein Paar. Weil die junge Frau am Donnerstag eigentlich ihre Diplomarbeit vorstellen müsste, befürchtet ihre Familie, dass sie von ihrem Ex-Freund entführt worden sein könnte. Spuren führen auch nach Südtirol.

Beide sind 22 Jahre alt, studieren Medizintechnik an der Universität Padua und wurden zuletzt in einem Fastfood-Restaurant bei einem Einkaufszentrum in Marghera in der Nähe von Venedig gesehen. Nun fahndet die Polizei nach einem schwarzen Fiat Punto – jenem Wagen, der Filippo Turetta gehört.

Obwohl beide nach ihrer rund zweijährigen Beziehung ein freundschaftliches Verhältnis aufrechterhalten hätten, habe sich Filippo Turetta nie ganz mit dem Ende ihrer Liaison abgefunden, wie der Vater von Giulia Cecchettin erklärte.

Ermittler überprüfen außerdem die Zeugenaussage eines Nachbarn, wonach am Samstagabend Schreie aus einem geparkten Wagen vor der Wohnung der 22-Jährigen in Vigonovo zu hören gewesen seien.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adge berichtet, soll der schwarze Fiat Punto in Innichen von Verkehrskameras gefilmt worden sein. Filippo Turetta gilt als großer Bergfreund. Bereits in seiner Kindheit hat er mit seiner Familie das Gebiet um die Drei Zinnen oft besucht.

Demnach könnte das ehemalige Paar über Winnebach bereits die Grenze nach Österreich überschritten haben. Ob es sich tatsächlich um eine Entführung handelt, ist immer noch unklar: Ermittelt wird in alle Richtungen.

Am Montag haben die Carabinieri bei einer Spurensuche in Fossò bei Venedig auf einem Parkplatz Blut sichergestellt.