Drastische Unterschiede im Wachstum von Männern und Frauen

Von: APA/dpa

Männer haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahrhundert womöglich doppelt so stark an Größe und Gewicht zugelegt wie Frauen. Das berichtet ein internationales Forscherteam nach Auswertung etlicher Datensätze im Fachjournal “Biology Letters”. Dabei sichtete das Team um David Giofrè von der Universität Genua unter anderem Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 69 Ländern, aber auch Quellen wie Wikipedia sowie Statistiken aus Großbritannien.

Sie glichen dies mit Daten zum Wohlstand ab. Demnach stiegen mit zunehmendem Lebensstandard Größe und Gewicht. Mit jedem Anstieg des Wohlstandsindikators HDI (Human Development Index) um 0,2 Punkte wurden demnach Frauen durchschnittlich 1,7 Zentimeter größer und 2,7 Kilogramm schwerer – Männer legten im Mittel vier Zentimeter und fast 6,5 Kilogramm zu.

Daten für Großbritannien ergaben, dass Männer dort in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts größenmäßig um den Faktor 2,76 stärker zulegten als Frauen. Als einen Grund für die Entwicklung vermuten die Wissenschafter, dass Frauen größere Männer bevorzugen.

