Drei Skifahrer in Obereggen von Lawine verschüttet

Obereggen – Eine Lawine hat im Skigebiet Obereggen-Latemar drei Skifahrer am Zanggen teilweise verschüttet. Die Lawine brach in Richtung Reiterjoch los und erstreckte sich über eine Breite von etwa 50 Metern und eine Länge von 250 Metern. Glücklicherweise blieben die Skifahrer unverletzt.

Siegfried Pichler, Geschäftsführer der Obereggen Latemar AG, betonte gegenüber der Rai, dass entlang der Pisten des Skigebiets Warnschilder auf die hohe Lawinengefahr hinweisen. Dennoch sei es schwierig, einigen Skifahrern bei solch riskanten Schneeverhältnissen entgegenzuwirken.

Auch im Skigebiet Ciampac, am Rande der Sellaronda, löste sich heute eine Lawine. Auch hier gab es keine Verletzten.

Die ergiebigen Neuschneemengen haben zu einer erhöhten Lawinengefahr in Teilen Südtirols geführt. Besonders am Alpenhauptkamm und vereinzelt in den Sarntaler Alpen wurde die Gefahrenstufe vier ausgerufen.