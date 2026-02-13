Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drei Tote bei Großbrand in Arbeiterwohnheim in Ungarn
22 Menschen wurden verletzt

Drei Tote bei Großbrand in Arbeiterwohnheim in Ungarn

Freitag, 13. Februar 2026 | 11:13 Uhr
APA/APA/dpa/Philipp von Ditfurth
Von: apa

Bei einem Großbrand in einem Arbeiterwohnheim im Ort Budakeszi nahe Budapest sind mindestens drei Menschen gestorben. 22 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Brand ereignete sich am frühen Freitagmorgen, er soll wahrscheinlich durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein. Laut Katastrophenschutz seien die Toten, zwei Männer und eine Frau, unter dem eingestürzten Dach des Gebäudes gefunden worden.

Der Brand hatte sich auf 200 Quadratmeter ausgedehnt. Erst durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnte er gelöscht werden. Dabei seien weiter mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude geborgen worden. Laut dem Landes-Rettungsdienst waren 18 Rettungswagen mit mehr als 40 Kollegen ausgerückt, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Die 22 Verletzten seien in acht Budapester Spitäler eingeliefert worden.

