Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dreijährige nach Brand in Wiener Wohnung verstorben
Die Berufsrettung hatte das Mädchen am Montag in ein Spital gebracht

Dreijährige nach Brand in Wiener Wohnung verstorben

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 12:05 Uhr
Die Berufsrettung hatte das Mädchen am Montag in ein Spital gebracht
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag ist eine Dreijährige verstorben. Das Mädchen erlag im Spital seinen schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag auf APA-Anfrage erklärte. Ihr zweijähriger Bruder befand sich weiterhin in Lebensgefahr auf einer Intensivstation. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

Der Feuerwehreinsatz in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus hatte sich am Nachmittag gegen 16.45 Uhr ereignet. Nach Öffnung der Wohnung durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löschleitung die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Feuerwehrleute die Geschwister reglos in einem Zimmer liegend vor. Die Kinder wurden sofort in einen rauchfreien Bereich gebracht und von der Berufsrettung in ein Spital transportiert.

Brennender Akku Ursache für Brand

Die 14-jährige Schwester der beiden, die zu diesem Zeitpunkt auf die beiden aufgepasst hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus mit leichten Verletzungen eingeliefert. Ob sie bereits entlassen wurde, stand am Donnerstagvormittag nicht fest.

Als Ursache für den Brand steht laut der Exekutive mittlerweile ein technischer Defekt fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Akku des Handstaubsaugers zu brennen begonnen haben. Laut der Landespolizeidirektion steht keine Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum. “Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern”, hatte ein Polizeisprecher am Mittwoch explizit betont.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Kommentare
55
Teurere Öffi-Tarife sorgen für Aufreger
Simon Messner reagiert auf die Vorwürfe seines Vaters: “Ich vermisse ihn”
Kommentare
44
Simon Messner reagiert auf die Vorwürfe seines Vaters: “Ich vermisse ihn”
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Kommentare
43
Auch Google Maps warnt vor Brenner-Blockade am 30. Mai
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Kommentare
42
Streit um freien Zugang zum Kalterer See: Aufruf zu “zivilgesellschaftlichem Boykott”
Giftmüll-Ermittlungen: Drei Südtiroler berufen sich aufs Schweigerecht
Kommentare
24
Giftmüll-Ermittlungen: Drei Südtiroler berufen sich aufs Schweigerecht
Anzeigen
21. Trienter Wirtschaftsfestival
21. Trienter Wirtschaftsfestival
Fünf Tage voller Ideen, Begegnungen und Zukunftsvisionen.
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 