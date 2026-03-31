Dreist: Einbrecher schlägt am selben Ort gleich zweimal zu

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Bozen einen 23-jährigen Marokkaner wegen Einbruchs in einer Bar im Stadtviertel Europa-Neustift festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt. Der Mann hat die Glastür des Lokals eingeschlagen.

Ein Anrainer hatte laute Geräusche von der Straße aus vernommen und die Ordnungshüter verständigt. Als die Beamten am Ort des Geschehens ankamen, standen sie buchstäblich vor dem Scherbenhaufen. Der Täter war bereits geflohen.

Die Ermittler sichteten darauf Aufnahmen von Überwachungskameras und erkannten mit absoluter Gewissheit den Täter. Immerhin handelt es sich bei dem Marokkaner um einen Asylwerber, der bereits unzählige Vorstrafen hat.

Kurz darauf wurde ein erneuter Einbruch gemeldet – diesmal in einem Geschäft in der Nähe des Gerichts. Auch in diesem Fall hatte der Täter bei Ankunft der Ordnungskräfte bereits die Flucht ergriffen.

Gegen 2.00 Uhr in der Früh fiel den Beamten bei der Fahndung nach dem Täter auf, dass am ersten Tatort die provisorische Abdeckung der Glastür entfernt worden war, die der Inhaber kurz nach dem Eintreffen der Polizei angebracht hatte. Die Tür war außerdem deutlich stärker beschädigt. Sämtliche Indizien deuteten darauf hin, dass sich jemand erneut unbefugt Zugang zum Geschäft verschafft hat.

Schließlich war es der Inhaber selbst, der die Polizei verständigte, und darauf hinwies, dass sich eine Person im Inneren der Bar aufhielt. Mit Hilfe der Carabinieri gelang es den Polizeibeamten, sämtliche Fluchtwege aus dem Gebäude zu blockieren.

Schließlich erfolgte der Zugriff im Inneren des Lokals. Der mutmaßliche Täter hatte sich unter der Theke versteckt und wurde abgeführt.