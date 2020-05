Dreist: Spendengelder für Hunde in Not geklaut

Bozen – Noch konnte eine mutmaßliche Diebin nicht identifiziert werden. Allerdings wurde die Frau, die vor zwei Tagen in der Tabaktrafik “Firmian” in der Reschenstraße ein Päckchen Zigaretten kaufte und dabei eine Sparbüchse für Hunde in Not entwendete, von der Überwachungsanlage gefilmt.

Laut der Tageszeitung Alto Adige agierte die rund 30-jährige Übeltäterin, ohne zu zögern. Als die Verkäuferin sich umdrehte, um das geforderte Zigarettenpäckchen aus dem Regal zu nehmen, beförderte sie das Einmachglas mit dem Spendengeld in ihre Tasche. Mit dem Geld wird regelmäßig die Pflege verlassener Hunde unterstützt.

Der Diebstahl wurde erst rund 30 Minuten später bemerkt. Laut dem Bericht wurde der Vorfall bei den Ordnungshütern gemeldet.