Drogen und Alkohol: Nächtliche Kontrollen im Raum Bruneck

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck führen ihren Kampf gegen den Missbrauch von Drogen fort. In Zusammenarbeit mit der Hundestaffel von Leifers wurden in den vergangenen Tagen mehrere Razzien in öffentlichen Lokalen durchgeführt. Außerdem haben die Ordnungshüter wegen Alkohol am Steuer mehrere Führerscheine entzogen.

Ein 21-Jähriger wurde dem Regierungskommissariat gemeldet, weil er zwei Gramm Kokain bei sich hatte. Bei einem 23-Jährigen wurden hingegen 2,5 Gramm Haschisch gefunden.

Hinter einem Heizkörper in einer Bar war außerdem drei Gramm Marihuana versteckt. Ein 32-Jähriger, der durchsucht wurde, erwischten die Carabinieri mit 1,5 Gramm Haschisch. Di Drogen wurden beschlagnahmt und zur Analyse ins Labor nach Leifers gebracht.

Am Wochenende haben die Carabinieri bei Straßenkontrollen vier Führerscheine wegen Trunkenheit am Steuer eingezogen. Vier Männer wiesen einen Alkoholpegel zwischen 0,54 und einem Promille auf.

Ein 19-jähriger Führerscheinneuling wurde hingegen in Steinhaus mit 0,10 Promille im Blut erwischt. Damit kassierte er nicht nur eine Verwaltungsstrafe, ihm wurden auch zehn Punkte vom Führerschein abgezogen.