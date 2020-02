Drogen und Widerstand: Drei Festnahmen und vier Anzeigen in Bozen

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag vor allem in der Bahnhofsgegend verschärfte Kontrollen durchgeführt. Drei Männer wurden festgenommen, vier Personen kassierten eine Anzeige.

Unter anderem wurde ein 24-Jähriger aus Sierra Leone beobachtet, der einem Einheimischen einen Umschlag überreichte und sich anschließend in Richtung Bahnhof entfernte. Die Carabinieri hielten beide Männer auf und durchsuchten sie. Eine Dosis Heroin wurde beschlagnahmt.

Der Einheimische, der den Ordnungshütern bereits bekannt war, wurde dem Regierungskommissariat als Drogenkonsument gemeldet. Der mutmaßliche Dealer kassierte hingegen eine Anzeige.

Außerdem haben die Carabinieri den 33-jährige Nigerianer K. M. auf freiem Fuß angezeigt, der bereits mehrere Vorstrafen in Zusammenhang mit Rauschgift hat. Auch er hatte Heroin bei sich.

Im weiteren Verlauf des Tages wurden 15 weitere Personen überprüft – darunter ein 30-jähriger Marokkaner, der sich gleich von Anfang an über die Kontrolle verärgert schien. Zuerst weigerte er sich, sich auszuweisen. Anschließend attackierte er sowohl verbal als auch physisch die Carabinieri.

Nach einem kurzen Handgemenge konnte der Mann wieder beruhigt werden und wurde unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung und Körperverletzung festgenommen.

Am Nachmittag haben die Carabinieri hingegen einen den 56-jährigen Pakistaner A. S. kontrolliert. Der Mann, der den Ordnungshütern bereits bekannt ist, stand unter Hausarrest. Weil er bereits unzählige Male gegen die Haftauflagen verstoßen hat, wird die Maßnahme nun aufgehoben. Der 46-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Dasselbe Schicksal ereilte den 43-jährigen Bozner P. G. – auch er hat bereits mehrfach die Auflagen des Hausarrests nicht eingehalten. Der Bescheid war vom Bozner Überwachungsgericht erlassen worden.

Am Abend haben die Carabinieri in Gries hingegen den 22-jährigen Albaner L. O. kontrolliert. Obwohl der junge Mann nicht polizeibekannt ist, wirkte er von Anfang an nervös. Auf die Fragen der Ordnungshüter antwortete er nur ausweichend. Bei der Durchsuchung stießen die Carabinieri auf sechs Dosen Haschisch und Marihuana mit einem Gesamtgewicht von rund 30 Gramm. Der 22-Jährige wurde auf freiem Fuß wegen Drogenhandels angezeigt.

In den frühen Morgenstunden haben die Carabinieri hingegen auf dem Verdi-Platz den 23-jährigen K. A. aus Senegal überprüft. Als sich die Ordnungshüter näherten, ließ er aus seiner Hand eine Dosis Heroin fallen. Die Tat blieb allerdings nicht verborgen.

Bei der Durchsuchung stießen die Carabinieri auf sieben weitere Dosen Heroin und auf rund 100 Euro in kleinen Scheinen. Das Rauschgift und das Geld wurden beschlagnahmt. Auch der 23-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Drogenhandels.