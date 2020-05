Drogen: Zwei Festnahmen im Vinschgau

19-Jähriger wollte Drogen in fremder Wohnung verstecken

Schlanders – Im Vinschgau haben die Carabinieri zwei Drogendealer festgenommen.

Einen Verdächtigen haben die Beamten in Spondinig ausgeforscht. Er stieg aus dem Zug und verkaufte einer jungen Frau offenbar einige Gramm Marihuana.

Der Drogenhändler, ein junger Mann aus Bangladesch, der in der Asylunterkunft in Mals untergebracht ist, hatte Bargeld bei sich und eine kleine Menge Rauschgift. In seiner Unterkunft wurde zudem ein gestohlenes Fahrrad gefunden. Die junge Frau wurde als Drogenkonsumentin gemeldet.

In Plaus haben die Exekutivbeamten wenig später einen 19-jährigen Meraner verhaftet. Er hatte sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft, um dort ein halbes Kilogramm Marihuana zu verstecken.