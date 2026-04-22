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Ermittlungen gegen 26-Jährigen

Drogenfund in Neumarkt: 54 Gramm Marihuana sichergestellt

Mittwoch, 22. April 2026 | 10:17 Uhr
22.04.2026 CC Egna
Carabinieri
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Von: luk

Neumarkt – Erfolg für die Carabinieri im Kampf gegen den Drogenhandel: Bei einer gezielten Kontrolle in einer Wohnung in Neumarkt haben Einsatzkräfte rund 54 Gramm Marihuana sowie THC-haltige E-Zigaretten und eine Präzisionswaage beschlagnahmt.

An der Aktion beteiligt waren neben den Carabinieri von Neumarkt auch Spezialeinheiten und eine Hundestaffel aus Leifers. Grundlage war ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss im Zuge laufender Ermittlungen.

Ein Mann aus Neumarkt (Jahrgang 2000) wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Drogenhandel ermittelt.

Die Untersuchungen laufen weiter. Die Carabinieri betonen, dass der Fokus weiterhin auf der Bekämpfung des Drogenhandels liegt, insbesondere zum Schutz junger Menschen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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