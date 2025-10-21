Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenhandel: Britische Großmutter darf Indonesien verlassen
Kokain im Wert von rund zwei Millionen Euro geschmuggelt

Drogenhandel: Britische Großmutter darf Indonesien verlassen

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 15:30 Uhr
Der Konsum von Kokain steigt in Österreich weiter an
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach mehr als zehn Jahren in einem indonesischen Gefängnis kann eine wegen Drogenhandels zum Tode verurteilte schwerkranke Großmutter aus Großbritannien in ihr Heimatland zurück. Ein entsprechendes Rückführungsabkommen für die knapp 70-Jährige sei mit der Regierung in London geschlossen worden, teilte am Dienstag die für Justiz und Menschenrechte zuständige Ministerin Yusril Ihza Mahendra mit.

Sie war 2013 auf Bali des Drogenhandels für schuldig befunden und zum Tode verurteilt worden. Zollbeamte hatten Kokain im Wert von schätzungsweise rund zwei Millionen Euro in einem doppelten Boden im Koffer der Britin gefunden, als sie 2012 mit einem Flug aus Thailand auf der indonesischen Urlaubsinsel landete.

Britin mit Geständnis

Sie gab die Straftaten zu. Sie sagte aber aus, dass sie zu dem Schmuggel gezwungen worden sei. Ein Drogensyndikat habe gedroht, ihren Sohn zu töten, wenn sie das Kokain nicht nach Bali bringe. Der Fall der Großmutter ist in der Vergangenheit immer wieder Thema in den britischen Boulevardmedien gewesen. “Meine Hinrichtung steht unmittelbar bevor, und ich weiß, dass ich jeden Moment sterben könnte”, schrieb sie beispielsweise 2015 der Zeitung “Mail on Sunday”. “Ich habe begonnen, Abschiedsbriefe an meine Familienmitglieder zu schreiben.”

Zusammen mit der Großmutter wurde auch für einen 35-jährigen Briten, der ebenfalls wegen Drogenhandels zum Tode verurteilt worden war, die Überstellung in sein Heimatland vereinbart. In Indonesien gelten besonders strenge Drogengesetze. Seit 2016 wurden dort aber keine Todesstrafen mehr vollstreckt. Nach Informationen einer Menschenrechtsgruppe sitzen mehr als 500 zum Tode verurteilte Menschen in Haft, unter ihnen rund 90 Ausländer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
52
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
35
Sinner sagt für Davis Cup ab
Heizen mit Holz… aber richtig!
Kommentare
31
Heizen mit Holz… aber richtig!
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
30
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 