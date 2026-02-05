Aktuelle Seite: Home > Politik > Alle Südtiroler sollen Muckis bekommen
Landtag beschließt niederschwelliges Bewegungsprogramm

Alle Südtiroler sollen Muckis bekommen

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 13:30 Uhr
sport vital gesundheit
fotolia.de/Robert Kneschke
Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat einen Beschlussantrag zur Förderung kostenloser und niederschwelliger Bewegungsangebote angenommen. Mit 29 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen wurde die Landesregierung beauftragt, ein landesweites Konzept nach dem Vorbild des Münchner Programms „MUCkis for free“ zu entwickeln und möglichst noch 2026 umzusetzen.

Der Antrag des Abgeordneten Thomas Widmann sieht vor, gemeinsam mit einheimischen Trainerinnen und Trainern sowie dem Gemeindenverband unkomplizierte Outdoor-Angebote zu schaffen, etwa in öffentlichen Parks, Freiflächen und Naherholungsgebieten. Ziel ist es, mehr Menschen zu regelmäßiger Bewegung zu motivieren und damit Gesundheit, Gemeinschaft und Wohlbefinden zu fördern.

In der Debatte betonten mehrere Abgeordnete die Bedeutung solcher Angebote insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Personen mit wenig Bewegung im Alltag. Hervorgehoben wurden auch der soziale Aspekt gemeinsamer Aktivitäten sowie die Notwendigkeit, bestehende kommunale Initiativen einzubinden und bürokratische Hürden gering zu halten.

Landesrat Hubert Messner kündigte an, dass bereits für das Frühjahr 2026 eine landesweite Informations- und Sensibilisierungskampagne geplant sei. Der Fokus liege auf Menschen, die sich kaum oder gar nicht bewegen. Kostenlose Angebote seien ein wichtiger Baustein der Gesundheitsprävention. Die Landesregierung sagte zu, den Antrag umzusetzen.

Bezirk: Bozen

