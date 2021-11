Drogenhandel und Hehlerei: Anzeigen der Carabinieri

Kontrollen in Bozen

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen vier Personen angezeigt – wegen Drogenhandels und Hehlerei.

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren wurden von den Ordnungshütern in der Museumstraße aufgehalten. Einer von ihnen begann, die Carabinieri verbal anzugreifen, als er nach seinen Papieren gefragt wurde.

Die beiden wurden in die Kaserne gebracht und durchsucht. Dabei kamen merkwürdigerweise Besteck und Gläser zum Vorschein – fast, als ob die beiden zu einem Picknick unterwegs gewesen seien.

Wie sich herausstellte, war am selben Tag wegen eines Diebstahls in einem Geschäft in der Museumstraße, das Haushaltsartikel verkauft, Anzeige erstattet worden. Unbekannte hatten Besteck und Gläser entwendet. Die beiden jungen Männer wurden deshalb wegen Hehlerei angezeigt.

Ein 19-jähriger Tunesier, der über keine feste Unterkunft verfügt, wurde hingegen wegen Drogenhandels angezeigt. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Carabinieri vier Dosen Kokain, die beschlagnahmt wurden.

Die Carabinieri haben außerdem einen 18-jährigen Tunesier beobachtet, der einem Drogenabhängigem eine Dosis Heroin aushändigte. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Carabinieri 15 weitere Dosen. Insgesamt handelte es sich um fünf Gramm Heroin. Der 18-Jährige wurde wegen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt. Weil er falsche Angaben zu seiner Identität machte, kassierte er gleich eine zweite Anzeige.

Doch damit nicht genug: Noch am selben Tag ertappte ihn eine zweite Streife der Carabinieri, wie er im Bahnhofspark etwas im Gebüsch suchte. Bei der darauffolgenden Durchsuchung stießen die Ordnungshüter auf vier Dosen Kokain und auf eine Dosis Haschisch. Erneut kassierte der 18-Jährige eine Anzeige.