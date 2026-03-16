Drogenschmuggler gefährdet öffentliche Sicherheit in Bozen

Von: luk

Bozen – Nach einer riskanten Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntagabend in Bozen ein Mann festgenommen worden. Im Auto des 48-jährigen Marokkaners entdeckten Beamte der Staatspolizei mehr als ein Kilogramm Haschisch.

Die Staatspolizei wollte das Auto im Bereich der Autobahnausfahrt kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch das Haltesignal, beschleunigte und flüchtete. Es folgte eine Verfolgungsjagd zunächst durch das Industriegebiet und anschließend durch den Stadtteil Oberau-Haslach. Trotz Blaulicht und Sirene setzte der Mann seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger.

In der Pfarrhofstraße konnte die Flucht schließlich beendet werden, nachdem eine weitere Streife der Polizei dem Fahrzeug den Weg versperrt hatte.

Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Exekutivbeamten unter dem Vordersitz zehn Haschischplatten mit einem Gesamtgewicht von mehr als einem Kilogramm. Zudem wurde eine Metallzange sichergestellt.

Der Mann, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen ist, wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht ermittelt. Außerdem wurde er wegen Besitzes eines gefährlichen Gegenstands sowie wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.

Nach Abschluss der Amtshandlungen brachte die Polizei den Mann in das Gefängnis von Bozen. Das Fahrzeug, das bereits zuvor mit einer Verwaltungsmaßnahme stillgelegt worden war, wurde beschlagnahmt.