Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenschmuggler gefährdet öffentliche Sicherheit in Bozen
Verfolgungsjagd mit der Polizei

Drogenschmuggler gefährdet öffentliche Sicherheit in Bozen

Montag, 16. März 2026 | 15:55 Uhr
Haschisch
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Nach einer riskanten Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntagabend in Bozen ein Mann festgenommen worden. Im Auto des 48-jährigen Marokkaners entdeckten Beamte der Staatspolizei mehr als ein Kilogramm Haschisch.

Die Staatspolizei wollte das Auto im Bereich der Autobahnausfahrt kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch das Haltesignal, beschleunigte und flüchtete. Es folgte eine Verfolgungsjagd zunächst durch das Industriegebiet und anschließend durch den Stadtteil Oberau-Haslach. Trotz Blaulicht und Sirene setzte der Mann seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger.

In der Pfarrhofstraße konnte die Flucht schließlich beendet werden, nachdem eine weitere Streife der Polizei dem Fahrzeug den Weg versperrt hatte.

Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Exekutivbeamten unter dem Vordersitz zehn Haschischplatten mit einem Gesamtgewicht von mehr als einem Kilogramm. Zudem wurde eine Metallzange sichergestellt.

Der Mann, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen ist, wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht ermittelt. Außerdem wurde er wegen Besitzes eines gefährlichen Gegenstands sowie wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.

Nach Abschluss der Amtshandlungen brachte die Polizei den Mann in das Gefängnis von Bozen. Das Fahrzeug, das bereits zuvor mit einer Verwaltungsmaßnahme stillgelegt worden war, wurde beschlagnahmt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Kommentare
50
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
46
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
33
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Kommentare
28
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Im Pustertal: Autofahrern rutscht das Herz in die Hose
Kommentare
23
Im Pustertal: Autofahrern rutscht das Herz in die Hose
Anzeigen
Oscar Night 2026
Oscar Night 2026
Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 